Решетников: Россия удержала исторический минимум по безработице

02 июня 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Глава Минэкономразвития Максим Решетников видит риски повышения уровня безработицы с нынешних минимальных значений Фото: Владимир Андреев © URA.RU России переживает исторический минимум по безработице — 4% от трудоспособного населения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг. Министр предупредил, что видит риски снижения занятости населения. «Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице — 4%. Но эта ситуация не должна обманывать. Предприятия сейчас просто терпят убытки в ожидании перенастройки [экономики], в ожидании восстановления спроса — но рано или поздно это может привести к сокращению занятости», — сказал он. По данным Росстата, до 4% безработица в России опустилась в апреле 2022 года, общая численность составила 3 миллиона человек. Столь низкий показатель ведомство не фиксировало с 1991 года. «По опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть. Внимательно за ними следим. Потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий, бюджетные расходы — здесь мы делаем максимум, чтобы максимально деньги пошли в экономику, и экономика перезапустилась», — добавил глава Минэкономразвития. На заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая президент Владимир Путин рассказал, что с начала санкционного давления стран Запада на Россию власти прогнозировали всплеск безработицы, но этого не произошло. «Безработица снижается. Нужно дорожить этим, поддерживать эту тенденцию. Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации», — поручил глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

России переживает исторический минимум по безработице — 4% от трудоспособного населения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг. Министр предупредил, что видит риски снижения занятости населения. «Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице — 4%. Но эта ситуация не должна обманывать. Предприятия сейчас просто терпят убытки в ожидании перенастройки [экономики], в ожидании восстановления спроса — но рано или поздно это может привести к сокращению занятости», — сказал он. По данным Росстата, до 4% безработица в России опустилась в апреле 2022 года, общая численность составила 3 миллиона человек. Столь низкий показатель ведомство не фиксировало с 1991 года. «По опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть. Внимательно за ними следим. Потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий, бюджетные расходы — здесь мы делаем максимум, чтобы максимально деньги пошли в экономику, и экономика перезапустилась», — добавил глава Минэкономразвития. На заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая президент Владимир Путин рассказал, что с начала санкционного давления стран Запада на Россию власти прогнозировали всплеск безработицы, но этого не произошло. «Безработица снижается. Нужно дорожить этим, поддерживать эту тенденцию. Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации», — поручил глава государства.