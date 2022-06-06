В США призвали открыть новый фронт, кроме российского

В Америке призвали помогать Тайваню Фото: unsplash.com

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США необходимо помогать Тайваню, чтобы бороться с Китаем, для этого государство стоит ввести в новые военно-политические союзы и коалиции. Такое заявление сделал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Таким образом, Америка может открыть «второй фронт», кроме российского (в противостоянии США и РФ в гибридной войне, включающей санкционное давление).

«Решение о том, какие военные средства Америка должна предоставить Тайваню, имеет решающее значение, чтобы вплести его в новые союзы и коалиции для борьбы с китайской угрозой. Трехсторонний оборонный альян AUKUS (Австралия, Великобритания, США) представляет возможность для взаимного сотрудничества в области оборонных средств, благодаря которым Тайвань легко интегрируется в более крупные индо-тихоокеанские коалиции», — отметил он в статье для издания 1945.

Гибридная война — вид враждебных действий, при котором используется не прямое нападение на государство, а подавление через информационную войну, дипломатию, диверсии и поддержку повстанцев, действующим на территории противника. Действия включают в себя экономическое подавление противника и поддержку его соперников, как в случае с Тайванем — Китаем и Украиной — Россией.

Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами — членами ООН. В Китае считают Тайвань своей исторической территорией и предупреждают, что ответят США, если Вашингтон вмешается в ситуацию. Президент США Джо Байден заявил о готовности использовать военную силу в этом случае.

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