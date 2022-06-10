Госдеп: США продолжат ужесточать санкции против России

10 июня 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

США создают рычаги давления на Россию, заявил Эрик Вудхаус Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении России, заявил помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. По его словам, с помощью ограничений Запад пытается заставить Москву начать переговоры с Киевом. «Мы, разумеется, надеялись, что на каком-то этапе этот путь изменится. Однако не думаю, что мы видели подлинные признаки этого. Поэтому, считаю, в ближайшей перспективе всем следует ожидать, что мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер», — приводит слова Эрика Вудхауса ТАСС. По словам помощника госсекретаря США, Вашингтон и союзники упорно работают над ослаблением военной мощи России. Кроме того, они пытаются создать рычаги влияния, с помощью которых смогут заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре 2022 года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении России, заявил помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. По его словам, с помощью ограничений Запад пытается заставить Москву начать переговоры с Киевом. «Мы, разумеется, надеялись, что на каком-то этапе этот путь изменится. Однако не думаю, что мы видели подлинные признаки этого. Поэтому, считаю, в ближайшей перспективе всем следует ожидать, что мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер», — приводит слова Эрика Вудхауса ТАСС. По словам помощника госсекретаря США, Вашингтон и союзники упорно работают над ослаблением военной мощи России. Кроме того, они пытаются создать рычаги влияния, с помощью которых смогут заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре 2022 года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.