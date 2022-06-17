ФСБ по Крыму рассекретила новые документы времен ВОВ

Архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале, публикуя фотографии документов. Издание ссылается на официальный пресс-релиз ФСБ.

«Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым», — сообщается в пресс-релизе.

Судя по содержанию документов, гитлеровские фашисты и их подручные жестоко расправлялись с пленными на оккупированных территориях. Каратели заходили в дома крымчан, насильно отводили их на городскую площадь, затем группами раздевали и насильно загоняли в кузова двух «душегубок».

«Как только „душегубки“ заполнялись до отказа людьми, закрывались двухстворчатые металлические дверцы, создавалась герметичность кузовов, включались моторы двигателей „душегубок“ и отработанные ими выхлопные газы поступали в кузова этих автомашин, в которых находились обреченные на смерть люди. От выхлопных газов, находившиеся в кузовах люди погибали через 10-15 минут», — прописано в архивных документах. И это только часть зверств, которые устраивали гитлеровцы на оккупированных территориях.

Ранее URA.RU сообщали о рассекреченных документах о первых днях Великой Отечественной войны. Они свидетельствуют, что на отдельных участках фронта нашим частям удавалось одерживать первые победы.

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