Медведев: любая атака на Крым приведет к третьей мировой войне

28 июня 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев объяснил, что может привести к войне между РФ и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться Россией, как объявление войны, а если это сделает страна, входящая в Североатлантический альянс, то это будет означать конфликт со всем военно-политическим блоком, который фактически будет являться третьей мировой войной. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Так он прокомментировал последствия вероятного вступления Украины в НАТО. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий. Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс несут большую ответственность за ситуацию на Украине, фактически Вашингтон доведет Киев по ложному пути и доведет «до краха». Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться Россией, как объявление войны, а если это сделает страна, входящая в Североатлантический альянс, то это будет означать конфликт со всем военно-политическим блоком, который фактически будет являться третьей мировой войной. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Так он прокомментировал последствия вероятного вступления Украины в НАТО. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий. Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс несут большую ответственность за ситуацию на Украине, фактически Вашингтон доведет Киев по ложному пути и доведет «до краха». Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер.