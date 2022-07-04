В Челябинске нашли подрядчика на ремонт трассы М-5 в Курган

04 июля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Оплата дорожного ремонта подрядчику пройдет в два этапа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» в Челябинске подвело итоги тендера по поиску подрядной организации на ремонт двух участков трассы в М-5 в сторону Кургана. В соответствии с сайтом госзакупок, работы на дороге Р-254 «Иртыш», входящей в М-5, выполнит компания СК «Форвард» (Челябинск). «По окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям», — сообщил заказчик работ в конкурсной документации. СК «Форвард» предстоит выполнить два этапа работ по капремонту дороги по капитальному авторемонту автомобильной Р-254 «Иртыш» по направлению из Челябинска через Курган, Омск в Новосибирск. Ремонт пройдет в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер в декабре 2021 года сообщил, что трасса в сторону Кургана станет четырехполосной. Работы по заключенному контракту начнутся в июле с тем, чтобы в ноябре 2024 года завершиться. Финансирование подряда начнется в 2023 году — исполнитель получит 659 миллионов рублей. Выплата остальных средств запланирована на год завершения ремонта. Работы упрдор «Южный Урал» оплатит за счет средств федерального бюджета. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» в Челябинске подвело итоги тендера по поиску подрядной организации на ремонт двух участков трассы в М-5 в сторону Кургана. В соответствии с сайтом госзакупок, работы на дороге Р-254 «Иртыш», входящей в М-5, выполнит компания СК «Форвард» (Челябинск). «По окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям», — сообщил заказчик работ в конкурсной документации. СК «Форвард» предстоит выполнить два этапа работ по капремонту дороги по капитальному авторемонту автомобильной Р- 254 «Иртыш» по направлению из Челябинска через Курган, Омск в Новосибирск. Ремонт пройдет в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер в декабре 2021 года сообщил, что трасса в сторону Кургана станет четырехполосной. Работы по заключенному контракту начнутся в июле с тем, чтобы в ноябре 2024 года завершиться. Финансирование подряда начнется в 2023 году — исполнитель получит 659 миллионов рублей. Выплата остальных средств запланирована на год завершения ремонта. Работы упрдор «Южный Урал» оплатит за счет средств федерального бюджета.