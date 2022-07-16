В США многие разделяют позицию о единстве России и Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В США разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом сообщил экс-посол США в Москве Майкл Макфол.

«В США есть много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: „Русские, украинцы, они все одинаковые, не правда ли? Их языки в основном одинаковы, не правда ли?“ Этими категориями размышляют даже ученые и профессора», — говорит он в беседе с изданием «Украинская правда». Макфол утверждает, что данные «мифы нужно развеивать». Он считает, что это нужно делать при помощи научного сообщества, в частности — украинских ученых.

Ранее URA.RU писало, что российские власти не включили Украину в список недружественных стран, поскольку Украина — братский для РФ народ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время «Прямой линии». Также президент говорил, что сила России заключается в единстве многонационального народа.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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