В Госдепе заявили, что надеются на работу «Северного потока»

21 июля 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

США надеются, что газопровод «Северный поток» возобновит поставки в Европейский союз. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «„Северный поток“ является важным элементом [энергобезопасности Европы]. <…> Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что „Газпром“ будет выполнять существующие контракты», — сказал Нед Прайс в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube. Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоился после слов президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через «Северный поток». Глава государства отметил, что «Газпром» готов качать «столько, сколько нужно», однако Запад сам мешает прокачке газа в Европу, дополняет «Национальная служба новостей». Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе.