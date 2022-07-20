20 июля 2022

В Госдепе заявили, что надеются на работу «Северного потока»

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США надеются, что «Газпром» возобновит прокачку газа в Европу через «Северный поток», заявил Нед Прайс Фото:
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Газовый кризис в Европе

США надеются, что газопровод «Северный поток» возобновит поставки в Европейский союз. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«„Северный поток“ является важным элементом [энергобезопасности Европы]. <…> Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что „Газпром“ будет выполнять существующие контракты», — сказал Нед Прайс в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоился после слов президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через «Северный поток». Глава государства отметил, что «Газпром» готов качать «столько, сколько нужно», однако Запад сам мешает прокачке газа в Европу, дополняет «Национальная служба новостей».

Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе.

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США надеются, что газопровод «Северный поток» возобновит поставки в Европейский союз. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «„Северный поток“ является важным элементом [энергобезопасности Европы]. <…> Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что „Газпром“ будет выполнять существующие контракты», — сказал Нед Прайс в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube. Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоился после слов президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через «Северный поток». Глава государства отметил, что «Газпром» готов качать «столько, сколько нужно», однако Запад сам мешает прокачке газа в Европу, дополняет «Национальная служба новостей». Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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