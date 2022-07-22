Зеленский пожаловался на нехватку мест для 6,5 млн тонн зерна

22 июля 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день Украина собрала 6,5 млн зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Киеву необходимо в срочном порядке организовать экспорт прошлогоднего урожая, поскольку через месяц негде будет хранить новый. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы через несколько дней уже готовы технически начать экспорт из наших портов на Черном море», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Он утверждает, что Украине уже через месяц негде будет хранить новый урожай. По словам Зеленского, важно начать экспорт прошлогоднего зерна уже сейчас. «Это важно, потому что тот урожай, который мы уже начали собирать, его через месяц не будет где хранить. И нам важно прежде всего начать экспорт нашего урожая прошлого года», — сказал он. В четверг, 21 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что на Украине собрана около 6,5 млн тонн нового урожая. Он передал, что в текущем году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 млн тонн. Ранее представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Для мониторинга выполнения соглашения по Черному морю создается совместный координационный центр, сообщили в трансляции на телеканале «Россия 24». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Киеву необходимо в срочном порядке организовать экспорт прошлогоднего урожая, поскольку через месяц негде будет хранить новый. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы через несколько дней уже готовы технически начать экспорт из наших портов на Черном море», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Он утверждает, что Украине уже через месяц негде будет хранить новый урожай. По словам Зеленского, важно начать экспорт прошлогоднего зерна уже сейчас. «Это важно, потому что тот урожай, который мы уже начали собирать, его через месяц не будет где хранить. И нам важно прежде всего начать экспорт нашего урожая прошлого года», — сказал он. В четверг, 21 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что на Украине собрана около 6,5 млн тонн нового урожая. Он передал, что в текущем году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 млн тонн. Ранее представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Для мониторинга выполнения соглашения по Черному морю создается совместный координационный центр, сообщили в трансляции на телеканале «Россия 24».