Чекунков: дальневосточная ипотека на вторичное жилье реализуется до конца года

Расширение программы ориентировано на поддержку молодых семей
До конца 2025 года будет реализовано поручение президента о расширении программы «дальневосточная ипотека» на вторичный рынок жилья. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«То есть до нового года решение президента о расширении категорий получателей дальневосточной и арктической ипотеки будет исполнено», — сказал Чекунков в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передает РИА Новости. В первую очередь, расширение программы ориентировано на поддержку молодых семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на сделки по приобретению жилья на вторичном рынке. Путин отметил, что расширение мер по обеспечению доступной ипотеки будет способствовать решению демографических задач в регионах Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, президент поручил увеличить охват ипотечной программы с льготной ставкой 2% на территории Дальнего Востока, включив в число ее участников всех работников государственных и муниципальных организаций.

Десятый Восточный экономический форум, проходящий во Владивостоке, стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития Дальнего Востока. Тема форума в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

