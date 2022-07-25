ВС РФ уничтожили базу с ракетами к HIMARS в Хмельницкой области

25 июля 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

На уничтоженном складе также хранились снаряды к крупнокалиберным гаубицам (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили базу с ракетами к РСЗО HIMARS в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Перевалочная база с боеприпасами к РСЗО HIMARS уничтожена высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области», — сообщается в telegram-канале Министерства обороны. На уничтоженном складе также хранились снаряды к крупнокалиберным гаубицам М777. Всего за сутки поражено 6 командно-наблюдательных пунктов — в районе Орехова Запорожской области, Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе населенного пункта Некременное ДНР уничтожен радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска предприняли попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели неудачу. По данным Минобороны РФ, в акватории Днепровского лимана была пресечена попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы. Два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Российские военные уничтожили базу с ракетами к РСЗО HIMARS в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Перевалочная база с боеприпасами к РСЗО HIMARS уничтожена высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области», — сообщается в telegram-канале Министерства обороны. На уничтоженном складе также хранились снаряды к крупнокалиберным гаубицам М777. Всего за сутки поражено 6 командно-наблюдательных пунктов — в районе Орехова Запорожской области, Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе населенного пункта Некременное ДНР уничтожен радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска предприняли попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели неудачу. По данным Минобороны РФ, в акватории Днепровского лимана была пресечена попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы. Два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.