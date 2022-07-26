В Британии предсказали действия Путина после победы на Украине

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В Британии признали, что Путин не остановится, добившись успеха на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин после победы в спецоперации на Украине бросит вызов свободе и демократии. В этом убеждена глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Если он (президент России Владимир Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава МИД, однако ее прервал грохот. Немного погодя она добавила: «О боже мой!», после чего трансляция прервалась. Телевизионные дебаты Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире канала TalkTV и на сайте газеты The Sun.

Через несколько минут представители телеканала пояснили, что причиной остановки вещания стал «медицинский вопрос». При этом ведущий TalkTV заверил, что в студии «все хорошо» и оба кандидата «продолжают отвечать на вопросы людей», несмотря на то, что сами дебаты не показываются.

Ранее Лиз Трасс во время дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком заявила, что Великобритания не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Она считает, что вводить войска Великобритании на Украину было бы неправильно, ведь она не является страной НАТО.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса.

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Президент России Владимир Путин после победы в спецоперации на Украине бросит вызов свободе и демократии. В этом убеждена глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Если он (президент России Владимир Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава МИД, однако ее прервал грохот. Немного погодя она добавила: «О боже мой!», после чего трансляция прервалась. Телевизионные дебаты Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире канала TalkTV и на сайте газеты The Sun. Через несколько минут представители телеканала пояснили, что причиной остановки вещания стал «медицинский вопрос». При этом ведущий TalkTV заверил, что в студии «все хорошо» и оба кандидата «продолжают отвечать на вопросы людей», несмотря на то, что сами дебаты не показываются. Ранее Лиз Трасс во время дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком заявила, что Великобритания не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Она считает, что вводить войска Великобритании на Украину было бы неправильно, ведь она не является страной НАТО. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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