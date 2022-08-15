ИКЕА завершила распродажу товаров в России

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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
Россияне больше не смогут сделать заказ в ИКЕА Фото:

Шведская компания ИКЕА завершает распродажу товаров в России. Об этом сообщается на сайте магазина.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — предупредила компания.

Магазины останутся закрытыми и продолжат работать только на выдачу оформленных заказов. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут выданы в период с августа по сентябрь.

Компания ИКЕА решила уйти из России после начала спецоперации РФ на Украине. Летом для россиян была объявлена распродажа товаров на сайте, покупки можно было получить в пунктах выдачи в назначенное время.

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Шведская компания ИКЕА завершает распродажу товаров в России. Об этом сообщается на сайте магазина. «Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — предупредила компания. Магазины останутся закрытыми и продолжат работать только на выдачу оформленных заказов. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут выданы в период с августа по сентябрь. Компания ИКЕА решила уйти из России после начала спецоперации РФ на Украине. Летом для россиян была объявлена распродажа товаров на сайте, покупки можно было получить в пунктах выдачи в назначенное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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