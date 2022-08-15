ИКЕА завершила распродажу товаров в России

15 августа 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Россияне больше не смогут сделать заказ в ИКЕА Фото: Размик Закарян © URA.RU Шведская компания ИКЕА завершает распродажу товаров в России. Об этом сообщается на сайте магазина. «Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — предупредила компания. Магазины останутся закрытыми и продолжат работать только на выдачу оформленных заказов. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут выданы в период с августа по сентябрь. Компания ИКЕА решила уйти из России после начала спецоперации РФ на Украине. Летом для россиян была объявлена распродажа товаров на сайте, покупки можно было получить в пунктах выдачи в назначенное время.

Шведская компания ИКЕА завершает распродажу товаров в России. Об этом сообщается на сайте магазина. «Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — предупредила компания. Магазины останутся закрытыми и продолжат работать только на выдачу оформленных заказов. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут выданы в период с августа по сентябрь. Компания ИКЕА решила уйти из России после начала спецоперации РФ на Украине. Летом для россиян была объявлена распродажа товаров на сайте, покупки можно было получить в пунктах выдачи в назначенное время.