24 августа 2022

Боевик ВСУ: Киев боится начинать контрнаступление на Херсон

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Украина не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства артиллерии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом рассказал в беседе военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — пятьдесят с их стороны», — рассказал солдат в беседе с изданием «Страа.ua».

Боевик добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования. Если мы начнем [контрнаступление], будут огромные потери в ВСУ», — заключил он.

Ранее ряд западных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. Отмечалось, что неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ. Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии в рамках спецоперации РФ, считают эксперты. Херсонская область и большая часть Запорожья перешли под контроль союзных сил в рамках специальной операции РФ по защите населения ЛНР и ДНР от геноцида.

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Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом рассказал в беседе военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — пятьдесят с их стороны», — рассказал солдат в беседе с изданием «Страа.ua». Боевик добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования. Если мы начнем [контрнаступление], будут огромные потери в ВСУ», — заключил он. Ранее ряд западных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. Отмечалось, что неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ. Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии в рамках спецоперации РФ, считают эксперты. Херсонская область и большая часть Запорожья перешли под контроль союзных сил в рамках специальной операции РФ по защите населения ЛНР и ДНР от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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