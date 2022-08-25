Член СПЧ Каляпин попал в больницу после нападения

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, на которого было совершено нападение, попал в больницу. Об этом сообщается на официальном telegram-канале СПЧ.
«Пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей. Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле», — отмечается в информации.
О нападении на Каляпина стало известно утром 25 августа. Злоумышленник попытался убить члена СПЧ, представившись полицейским, передает MK.RU. На Каляпина напали в Нижегородской области, его попытались сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. По словам нападавшего, он делал это все «по заданию», теперь он задержан.
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Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, на которого было совершено нападение, попал в больницу. Об этом сообщается на официальном telegram-канале СПЧ. «Пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей. Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле», — отмечается в информации. О нападении на Каляпина стало известно утром 25 августа. Злоумышленник попытался убить члена СПЧ, представившись полицейским, передает MK.RU. На Каляпина напали в Нижегородской области, его попытались сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. По словам нападавшего, он делал это все «по заданию», теперь он задержан.