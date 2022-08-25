Член СПЧ Каляпин попал в больницу после нападения

Нападавший попытался порезать Игоря Каляпина осколком стекла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, на которого было совершено нападение, попал в больницу. Об этом сообщается на официальном telegram-канале СПЧ.

«Пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей. Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле», — отмечается в информации.