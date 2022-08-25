Член СПЧ Каляпин попал в больницу после нападения

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Ветхое и аварийное жилье. Курган, осколки стекла
Нападавший попытался порезать Игоря Каляпина осколком стекла Фото:

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, на которого было совершено нападение, попал в больницу. Об этом сообщается на официальном telegram-канале СПЧ.

«Пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей. Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле», — отмечается в информации.

О нападении на Каляпина стало известно утром 25 августа. Злоумышленник попытался убить члена СПЧ, представившись полицейским, передает MK.RU. На Каляпина напали в Нижегородской области, его попытались сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. По словам нападавшего, он делал это все «по заданию», теперь он задержан.

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Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, на которого было совершено нападение, попал в больницу. Об этом сообщается на официальном telegram-канале СПЧ. «Пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей. Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле», — отмечается в информации. О нападении на Каляпина стало известно утром 25 августа. Злоумышленник попытался убить члена СПЧ, представившись полицейским, передает MK.RU. На Каляпина напали в Нижегородской области, его попытались сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. По словам нападавшего, он делал это все «по заданию», теперь он задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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