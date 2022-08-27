Bloomberg: Британия слукавила насчет импорта российского топлива

28 августа 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Великобритания не смогла избавиться от привычки покупать российское топливо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритании на самом деле не удалось избавиться от привычки импортировать энергоресурсы из России. Об этом говорится на портале Bloomberg. «Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», — говорится в статье. В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ. Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль. Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.

Великобритании на самом деле не удалось избавиться от привычки импортировать энергоресурсы из России. Об этом говорится на портале Bloomberg. «Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», — говорится в статье. В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ. Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль. Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.