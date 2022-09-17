Владимир Зеленский вместе с супругой должен прибыть на прифронтовые территории
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинцы подписывают петицию о том, что президент страны Владимир Зеленский и его жена должны поехать на прифронтовые территории. Документ находится на официальном сайте главы Украины. Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Россия не будет замораживать спецоперацию на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 сентября.
- Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов Таким образом, он опроверг информацию некоторых украинских СМИ о том, что ВСУ якобы захватили село Киселевка Херсонской области;
- ВСУ осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, тем самым подтвердив причастность украинских военных в терактах;
- Более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 бронемашины уничтожены в районе поселка Зайцево, расположенного в Донецкой народной республике, в Херсонской области ВСУ потеряли более 140 человек. такие данные приводит Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ ежедневно теряют 60-70 человек ранеными, и эти данные никогда не будут обнародованы, пишет французская газета Le Figaro;
- Германии необходимо сократить поставки вооружения Украине, так как это ведет к истощению укомплектованности бронетехникой вооруженных сил ФРГ, пояснил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер. Заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил ФРГ в отсутствии помощи из-за «психологических барьеров» — в частности, связанных с ее темным прошлым. О том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц медлит с поставками оружия украинским властям, написало и издание Wall Street Journal;
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасти мирных жителей Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов. Запад не согласился с этим и начал поставлять оружие для поддержки киевского режима. Однако российские солдаты успешно его уничтожают.
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