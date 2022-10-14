Лукашенко назвал главного инициатора применения ядерного оружия

Александр Лукашенко уверен, что Польша представляет ядерную угрозуФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Польша является страной, которая делает ставку на применение ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — сообщил он в ходе саммита стран СНГ. Встреча проходила в Астане. Слова Лукашенко приводит американская телекомпания NBC. Президент Белоруссии отметил, что если Польша применит ядерное оружие, это приведет к цепной реакции. Лукашенко призвал страны к переговорам.
Ранее глава МИД Белоруссии пояснил, что Минск жестко ответит на ядерную угрозу Польши. Тем самым он отреагировал на возможность участия президента Польши Анджея Дуда в программе ядерного обмена НАТО. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о введении в стране режима повышенной террористической опасности, сообщает «Национальная служба новостей».
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Польша является страной, которая делает ставку на применение ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — сообщил он в ходе саммита стран СНГ. Встреча проходила в Астане. Слова Лукашенко приводит американская телекомпания NBC. Президент Белоруссии отметил, что если Польша применит ядерное оружие, это приведет к цепной реакции. Лукашенко призвал страны к переговорам. Ранее глава МИД Белоруссии пояснил, что Минск жестко ответит на ядерную угрозу Польши. Тем самым он отреагировал на возможность участия президента Польши Анджея Дуда в программе ядерного обмена НАТО. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о введении в стране режима повышенной террористической опасности, сообщает «Национальная служба новостей».