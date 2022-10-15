Росгвардия усилила защиту военкоматов из-за нападений

15 октября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Росгвардия будет привлечена к защите военкоматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Росгвардейцы будут привлечены к охране военкоматов, атаки на которые в последнее время изрядно участились. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ряде городов около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что росгвардейцы также будут включены в маршруты патрулирования. Усиленные меры связаны с участившимися случаями атак на военные комиссариаты. Имеются множественные задержания злоумышленников с поличным. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скорой завершении мобилизации в России, передает «Национальная служба новостей». В Дагестана ФСБ задержали мужчину, находящегося под влиянием украинских спецслужб, планировавшего устроить атаку на один из военкоматов региона, сообщает RT.

Росгвардейцы будут привлечены к охране военкоматов, атаки на которые в последнее время изрядно участились. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ряде городов около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что росгвардейцы также будут включены в маршруты патрулирования. Усиленные меры связаны с участившимися случаями атак на военные комиссариаты. Имеются множественные задержания злоумышленников с поличным. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скорой завершении мобилизации в России, передает «Национальная служба новостей». В Дагестана ФСБ задержали мужчину, находящегося под влиянием украинских спецслужб, планировавшего устроить атаку на один из военкоматов региона, сообщает RT.