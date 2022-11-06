Жительница Белгорода пожаловалась на «голубей-биотеррористов». Скрин

06 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

В одном из районов Белгорода была обнаружена коробка с больными голубями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Белгорода пожаловалась губернатору региона Вячеславу Гладкову на «голубей-биотеррористов», брошенных в коробке в одном из районов города. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях под публикацией Гладкова. «В районе Левобережная 14 выбросили коробку с больными голубями. Их много. В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это — биологический терроризм», — написала жительница Белгорода в своем обращении к губернатору. Она убеждена, что «инфекция разносится по центру города». Жительница попросила его «повлиять на скорость действий служб». В комментариях ей ответил главный государственный ветеринарный врач региона Артем Медведев. Он взял у жительницы Белгорода контакты для связи и сообщил о том, что на место обнаружения «голубей-террористов» выехали специалисты. На обращение жительницы Белгорода к Гладкову в социальной сети «ВКонтакте» ей ответил главный ветеринар региона Медведев Скриншот из социальной сети «ВКонтакте» Ранее в Минобороны России сообщали, что США заключили договор с минимум восемью лабораториями на Украине для создания биологического оружия. Согласно информации ведомства, американское агентство платило ученым Украины от 20 до 40 долларов в день. Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что военно-биологическая деятельность США вызывает вопросы, передает «Дни.ру».

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору региона Вячеславу Гладкову на «голубей-биотеррористов», брошенных в коробке в одном из районов города. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях под публикацией Гладкова. «В районе Левобережная 14 выбросили коробку с больными голубями. Их много. В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это — биологический терроризм», — написала жительница Белгорода в своем обращении к губернатору. Она убеждена, что «инфекция разносится по центру города». Жительница попросила его «повлиять на скорость действий служб». В комментариях ей ответил главный государственный ветеринарный врач региона Артем Медведев. Он взял у жительницы Белгорода контакты для связи и сообщил о том, что на место обнаружения «голубей-террористов» выехали специалисты. Ранее в Минобороны России сообщали, что США заключили договор с минимум восемью лабораториями на Украине для создания биологического оружия. Согласно информации ведомства, американское агентство платило ученым Украины от 20 до 40 долларов в день. Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что военно-биологическая деятельность США вызывает вопросы, передает «Дни.ру».