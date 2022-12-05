Организатор курганских гонок выплатит сотни тысяч жене погибшего свердловчанина

05 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Организатора курганских автогонок признали виновным в смертельном ЧП на ралли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организатора авторалли в Катайском округе (Курганская область) Андрея Волкова признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека, приговорили к условному лишению свободы и обязали выплатить компенсацию в 700 тысяч рублей супруге погибшего зрителя из Свердловской области. Информация появилась на сайте районного суда. «Катайским районным судом признан виновным [Андрей Волков] в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год <…>. Суд также взыскал 700 000 рублей в пользу жены погибшего в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением», — проинформировали в суде. Также мужчину на два года отстранили от организации и участия в соревнованиях по автоспорту. Соревнования, закончившиеся смертью зрителя, проходили в августе 2021 года в Катайском районе. Один из гонщиков на ВАЗ-21074 вылетел на трамплине с трассы и сбил человека, стоявшего в пяти метрах от зоны проезда. Мужчина, приехавший посмотреть на ралли из соседнего региона, скончался через 10 минут в машине скорой помощи. Организатора обвинили в том, что он допустил нахождение зрителей вблизи трассы. Волков, несмотря на большой опыт в проведении автогонок, «не предусмотрел нахождение на указанном зрелищном участке сотрудников ОВД, дорожных маршалов, иных уполномоченных лиц, информационных табличек либо оградительных лент, <…> ограничивающих нахождение людей в зоне, представляющую реальную опасность». Подсудимый свою вину не признал, но активно способствовал расследованию уголовного дела. При вынесении приговора суд учел, что погибший также нарушал правила безопасности при проведении спортивного мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении организатора гонок в Катайском районе возбудили уголовное дело после несчастного случая. Житель Свердловской области погиб после вылета машины с трассы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организатора авторалли в Катайском округе (Курганская область) Андрея Волкова признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека, приговорили к условному лишению свободы и обязали выплатить компенсацию в 700 тысяч рублей супруге погибшего зрителя из Свердловской области. Информация появилась на сайте районного суда. «Катайским районным судом признан виновным [Андрей Волков] в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год <…>. Суд также взыскал 700 000 рублей в пользу жены погибшего в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением», — проинформировали в суде. Также мужчину на два года отстранили от организации и участия в соревнованиях по автоспорту. Соревнования, закончившиеся смертью зрителя, проходили в августе 2021 года в Катайском районе. Один из гонщиков на ВАЗ-21074 вылетел на трамплине с трассы и сбил человека, стоявшего в пяти метрах от зоны проезда. Мужчина, приехавший посмотреть на ралли из соседнего региона, скончался через 10 минут в машине скорой помощи. Организатора обвинили в том, что он допустил нахождение зрителей вблизи трассы. Волков, несмотря на большой опыт в проведении автогонок, «не предусмотрел нахождение на указанном зрелищном участке сотрудников ОВД, дорожных маршалов, иных уполномоченных лиц, информационных табличек либо оградительных лент, <…> ограничивающих нахождение людей в зоне, представляющую реальную опасность». Подсудимый свою вину не признал, но активно способствовал расследованию уголовного дела. При вынесении приговора суд учел, что погибший также нарушал правила безопасности при проведении спортивного мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении организатора гонок в Катайском районе возбудили уголовное дело после несчастного случая. Житель Свердловской области погиб после вылета машины с трассы.