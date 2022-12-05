Полпред Якушев дал важную установку по обращениям военнослужащих

Владимир Якушев поручил ГФИ контроль за обращениями военнослужащих

05 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Полпред Якушев заявил, что необходимо контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионах необходимо контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Полпред президента на Урале Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам в регионах контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих. Это и письменные запросы, и устные обращения», — сказано в сообщении. По его словам, задача властей — качественно отрабатывать обращения военнослужащих. «Наша задача — знать ситуацию без прикрас, оперативно и качественно отрабатывать вопросы, которые оказываются в фокусе нашего внимания», — подчеркнул чиновник. В пресс-службе полпредства отметили, что обращения поступают в приемные президента, в региональные и федеральные органы власти, в муниципалитеты. Вопросы касаются выплат денежного довольствия, медицинских противопоказаний, предоставления отсрочек. Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев рекомендовал волонтерам воздержаться от навязчивости при оказании мер поддержки для семей уральцев, попавших под мобилизацию. Якушев отметил, что семьи нуждаются в «естественной заботе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах необходимо контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Полпред президента на Урале Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам в регионах контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих. Это и письменные запросы, и устные обращения», — сказано в сообщении. По его словам, задача властей — качественно отрабатывать обращения военнослужащих. «Наша задача — знать ситуацию без прикрас, оперативно и качественно отрабатывать вопросы, которые оказываются в фокусе нашего внимания», — подчеркнул чиновник. В пресс-службе полпредства отметили, что обращения поступают в приемные президента, в региональные и федеральные органы власти, в муниципалитеты. Вопросы касаются выплат денежного довольствия, медицинских противопоказаний, предоставления отсрочек. Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев рекомендовал волонтерам воздержаться от навязчивости при оказании мер поддержки для семей уральцев, попавших под мобилизацию. Якушев отметил, что семьи нуждаются в «естественной заботе».