Власти Грузии обвинили Саакашвили в симуляциях

14 декабря 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

В Минюсте Грузии рассказали о симуляциях Михаила Саакашвили Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибегает к симуляциям в процессе терапии. Об этом заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе. «Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 . В настоящее время Саакашвили проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед». Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что у политика начались проблемы со здоровьем. Адвокат экс-главы сообщал, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк, пишет RT. В министерстве юстиции Грузии заявляли, что по данному факту проведут проверку.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибегает к симуляциям в процессе терапии. Об этом заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе. «Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2. В настоящее время Саакашвили проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед». Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что у политика начались проблемы со здоровьем. Адвокат экс-главы сообщал, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк, пишет RT. В министерстве юстиции Грузии заявляли, что по данному факту проведут проверку.