Власти Грузии обвинили Саакашвили в симуляциях

В Минюсте Грузии рассказали о симуляциях Михаила СаакашвилиФото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибегает к симуляциям в процессе терапии. Об этом заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе.
«Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2. В настоящее время Саакашвили проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед».
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что у политика начались проблемы со здоровьем. Адвокат экс-главы сообщал, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк, пишет RT. В министерстве юстиции Грузии заявляли, что по данному факту проведут проверку.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибегает к симуляциям в процессе терапии. Об этом заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе. «Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2. В настоящее время Саакашвили проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед». Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что у политика начались проблемы со здоровьем. Адвокат экс-главы сообщал, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк, пишет RT. В министерстве юстиции Грузии заявляли, что по данному факту проведут проверку.