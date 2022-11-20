Минюст Грузии проведет экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили ртутью

Министерство юстиции Грузии проведет проверку после возможного отравления экс-президента страны Михаила Саакашвили ртутью. Об этом сообщил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
«Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию (о ртутном отравлении, — ред. URA.RU), перепроверить ее и предоставить соответствующие доказательства. Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе», — подчеркнул Брегадзе, передает РИА Новости. Брегадзе заверил, что утром 21 ноября он обратится в национальной бюро экспертизы, чтобы у населения страны была полная информация о состоянии здоровья бывшего президента страны.
Михаила Саакашвили задержали 1 октября и отправили за решетку по обвинению в попытке совершения госпереворота в Грузии. В тюрьме состояние здоровья экс-президента Грузии стало резко ухудшаться. На это повлияли и объявленные им голодовки.19 ноября мать Саакашвили Джули Аласания сообщила, что в теле ее сына, находящегося в тюрьме, обнаружили ртуть.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Министерство юстиции Грузии проведет проверку после возможного отравления экс-президента страны Михаила Саакашвили ртутью. Об этом сообщил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе. «Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию (о ртутном отравлении, — ред. URA.RU), перепроверить ее и предоставить соответствующие доказательства. Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе», — подчеркнул Брегадзе, передает РИА Новости. Брегадзе заверил, что утром 21 ноября он обратится в национальной бюро экспертизы, чтобы у населения страны была полная информация о состоянии здоровья бывшего президента страны. Михаила Саакашвили задержали 1 октября и отправили за решетку по обвинению в попытке совершения госпереворота в Грузии. В тюрьме состояние здоровья экс-президента Грузии стало резко ухудшаться. На это повлияли и объявленные им голодовки.19 ноября мать Саакашвили Джули Аласания сообщила, что в теле ее сына, находящегося в тюрьме, обнаружили ртуть.