Кремль: в Польше продолжается антироссийская истерика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на признание РФ в Польше государством-спонсором терроризма Фото:

В Кремле заявили о продолжении антироссийской истерики в Польше, сейм которой признал Россию «государством-спонсором терроризма». Признавать такую позицию, как и обвинения в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, Москва не намерена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Разумеется, не готов [согласиться с такой позицией]. Что касается решения сейма, продолжается антироссийская истерика — так к этому и относимся. Что касается катастрофы, то польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признать реалии этого трагического происшествия», — сказал Песков.

Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма». Он также возложил на Россию ответственность за авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

В Кремле заявили о продолжении антироссийской истерики в Польше, сейм которой признал Россию «государством-спонсором терроризма». Признавать такую позицию, как и обвинения в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, Москва не намерена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Разумеется, не готов [согласиться с такой позицией]. Что касается решения сейма, продолжается антироссийская истерика — так к этому и относимся. Что касается катастрофы, то польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признать реалии этого трагического происшествия», — сказал Песков. Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма». Он также возложил на Россию ответственность за авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...