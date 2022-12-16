Российских спортсменов освободили от двухлетних санкций WADA

17 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Регламент Всемирной антидопинговой организации не позволяет продлить запрет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Санкции в отношении спортсменов из России не могут быть продлены после 17 декабря. Об этом сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) со ссылкой на регламент организации. «Регламент Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяет продлить действие санкций в отношении российского спорта, срок которых истечет 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты», — сообщили в «Матч ТВ» со ссылкой на ответ WADA. Всемирная корпорация признала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Спортсменов из России отстранили от участия в крупных международных соревнованиях с любой национальной символикой на четыре года. РУСАДА оспорило это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), где наказание было сокращено в два раза. Кроме запрета на участие в олимпиадах CAS также не разрешил президенту России Владимиру Путину и ключевым российским чиновникам посещать Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине. В решении суда были указаны сроки действия данного решения — 2021 и 2022 годы.

Санкции в отношении спортсменов из России не могут быть продлены после 17 декабря. Об этом сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) со ссылкой на регламент организации. «Регламент Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяет продлить действие санкций в отношении российского спорта, срок которых истечет 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты», — сообщили в «Матч ТВ» со ссылкой на ответ WADA. Всемирная корпорация признала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Спортсменов из России отстранили от участия в крупных международных соревнованиях с любой национальной символикой на четыре года. РУСАДА оспорило это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), где наказание было сокращено в два раза. Кроме запрета на участие в олимпиадах CAS также не разрешил президенту России Владимиру Путину и ключевым российским чиновникам посещать Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине. В решении суда были указаны сроки действия данного решения — 2021 и 2022 годы.