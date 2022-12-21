20-летнего призывника заковали в наручники в военкомате Москвы

21 декабря 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники военкомата удерживают призывника с помощью наручников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники московского военкомата удерживают призывника Андрея Баранова, заковав его в наручники. Он не согласился с решением о своем призыве на военную службу. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «Из военкомата Андрея [Баранова] не выпускают. Сейчас призывника удерживают там с применением наручников», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Журналисты пояснили, что Баранов сам пришел в Черемушкинский военкомат по повестке. По их информации, сегодня призывник должен был пройти комиссию. Баранов не согласился со своим призывом на военную службу, ссылаясь на негодность по состоянию здоровья. Призывник собирался оспорить решение военкомата в суде. «Но у военкомата другие планы: парню сказали, что уже сегодня он окажется на сборном пункте, а завтра будет в военной части», — добавили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Москвы по поводу удержания Баранова в Черемушкинском военкомате. На момент публикации новости ответа не поступило.

Сотрудники московского военкомата удерживают призывника Андрея Баранова, заковав его в наручники. Он не согласился с решением о своем призыве на военную службу. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «Из военкомата Андрея [Баранова] не выпускают. Сейчас призывника удерживают там с применением наручников», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Журналисты пояснили, что Баранов сам пришел в Черемушкинский военкомат по повестке. По их информации, сегодня призывник должен был пройти комиссию. Баранов не согласился со своим призывом на военную службу, ссылаясь на негодность по состоянию здоровья. Призывник собирался оспорить решение военкомата в суде. «Но у военкомата другие планы: парню сказали, что уже сегодня он окажется на сборном пункте, а завтра будет в военной части», — добавили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Москвы по поводу удержания Баранова в Черемушкинском военкомате. На момент публикации новости ответа не поступило.