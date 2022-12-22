Путин объяснил спецоперацию на Украине

Спецоперация является вынужденной мерой, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Все, что связано со спецоперацией, является вынужденными и необходимыми мерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.
«Все, что связано со спецоперацией, — мера вынужденная и необходимая, спасибо нашим воинам, они действуют достойно», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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