Путин объяснил спецоперацию на Украине

Путин: спецоперация — это вынужденная и необходимая мера
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Спецоперация является вынужденной мерой, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все, что связано со спецоперацией, является вынужденными и необходимыми мерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.

«Все, что связано со спецоперацией, — мера вынужденная и необходимая, спасибо нашим воинам, они действуют достойно», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Все, что связано со спецоперацией, является вынужденными и необходимыми мерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода. «Все, что связано со спецоперацией, — мера вынужденная и необходимая, спасибо нашим воинам, они действуют достойно», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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