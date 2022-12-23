В Москве загорелось здание ОМОН

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В здании ОМОН в Москве зафиксирован пожар, передает телеканал (архивное фото) Фото:

В Москве загорелось здание ОМОН. Об этом сообщает телеканал 360 в telegram-канале.

«Густой дым валит из окна здания ОМОН в Москве», — сообщает телеканал со ссылкой на источник. Загорание фиксируют на седьмом этаже в комнате хранения бронежилетов.

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В Москве загорелось здание ОМОН. Об этом сообщает телеканал 360 в telegram-канале. «Густой дым валит из окна здания ОМОН в Москве», — сообщает телеканал со ссылкой на источник. Загорание фиксируют на седьмом этаже в комнате хранения бронежилетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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