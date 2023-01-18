Лавров назвал слово «война» самым трагичным в 2022 году 18 января 2023 в 15:06 Размер текста - 17 + Сергей Лавров отметил трагичность слова «война» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самое трагичное слово в 2022 году — «война». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. «Знаете, ну слово „война“, я не побоюсь этого сказать», — ответил Сергей Лавров на вопрос журналистов о том, какое слово он считает самым трагичным в 2022 году. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Лавров пояснил, что происходящие военные действия на Украине — своевременный ответ на гибридную войну, которую Запад развязал против России под самыми разными лозунгами. Министр иностранных дел отметил, что слово «переговоры» по итогам 2022 года не является обнадеживающим. Лавров отметил, что украинская сторона всячески препятствует тому, чтобы они состоялись. Самое трагичное слово в 2022 году — «война». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. «Знаете, ну слово „война“, я не побоюсь этого сказать», — ответил Сергей Лавров на вопрос журналистов о том, какое слово он считает самым трагичным в 2022 году. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Лавров пояснил, что происходящие военные действия на Украине — своевременный ответ на гибридную войну, которую Запад развязал против России под самыми разными лозунгами. Министр иностранных дел отметил, что слово «переговоры» по итогам 2022 года не является обнадеживающим. Лавров отметил, что украинская сторона всячески препятствует тому, чтобы они состоялись. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям