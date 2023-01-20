Американский полковник раскрыл безумный план США против России

Американский полковник Макгрегор: действия США по отношению к России кончатся ядерными ударами
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Экс-полковник Дуглас Макгрегор считает, что США ухудшает отношения с Россией Фото:
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США пытается реализовать план по развалу России, что может закончиться только ядерной войной. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие!», — рассказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он считает, что желание Америки развалить Россию неизбежно повлечет обмен ядерными ударами.

На опасность ядерной войны также указывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что ядерные державы не проигрывают в судьбоносных конфликтах, передает Nation News. Свои предостережения он опубликовал в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

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США пытается реализовать план по развалу России, что может закончиться только ядерной войной. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие!», — рассказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он считает, что желание Америки развалить Россию неизбежно повлечет обмен ядерными ударами. На опасность ядерной войны также указывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что ядерные державы не проигрывают в судьбоносных конфликтах, передает Nation News. Свои предостережения он опубликовал в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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