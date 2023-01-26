Будапешт обвинил Украину в жесткой мобилизации венгров

26 января 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

В украинскую армию мобилизуют венгров, отметил Петер Сийярто Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев проводит жесткую мобилизации венгров, живущих в Закарпатской области Украины, из-за чего многие из них погибают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию. «Наряду с украинцами погибают и венгры. Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал Петер Сийярто в разговоре с венгерским изданием Demokrata. Глава МИД Венгрии отметил, что в результате мобилизации многие венгры погибают на фронте. Ранее венгерские СМИ писали о том, что украинское командование начало массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатье, сообщает Nation News. Журналисты отмечали, что такая мера обусловлена большими потерями в рядах армии Украины, а сам призыв является самым тяжелым с начала военных действий. Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что от боевых действий на Украине выигрывают только США, сообщает «Национальная служба новостей». А венгерский президент призывала НАТО не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

Киев проводит жесткую мобилизации венгров, живущих в Закарпатской области Украины, из-за чего многие из них погибают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию. «Наряду с украинцами погибают и венгры. Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал Петер Сийярто в разговоре с венгерским изданием Demokrata. Глава МИД Венгрии отметил, что в результате мобилизации многие венгры погибают на фронте. Ранее венгерские СМИ писали о том, что украинское командование начало массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатье, сообщает Nation News. Журналисты отмечали, что такая мера обусловлена большими потерями в рядах армии Украины, а сам призыв является самым тяжелым с начала военных действий. Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что от боевых действий на Украине выигрывают только США, сообщает «Национальная служба новостей». А венгерский президент призывала НАТО не вмешиваться в российско-украинский конфликт.