Будапешт обвинил Украину в жесткой мобилизации венгров

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные
В украинскую армию мобилизуют венгров, отметил Петер Сийярто Фото:
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Киев проводит жесткую мобилизации венгров, живущих в Закарпатской области Украины, из-за чего многие из них погибают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию.

«Наряду с украинцами погибают и венгры. Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал Петер Сийярто в разговоре с венгерским изданием Demokrata. Глава МИД Венгрии отметил, что в результате мобилизации многие венгры погибают на фронте.

Ранее венгерские СМИ писали о том, что украинское командование начало массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатье, сообщает Nation News. Журналисты отмечали, что такая мера обусловлена большими потерями в рядах армии Украины, а сам призыв является самым тяжелым с начала военных действий.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что от боевых действий на Украине выигрывают только США, сообщает «Национальная служба новостей». А венгерский президент призывала НАТО не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

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Киев проводит жесткую мобилизации венгров, живущих в Закарпатской области Украины, из-за чего многие из них погибают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию. «Наряду с украинцами погибают и венгры. Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал Петер Сийярто в разговоре с венгерским изданием Demokrata. Глава МИД Венгрии отметил, что в результате мобилизации многие венгры погибают на фронте. Ранее венгерские СМИ писали о том, что украинское командование начало массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатье, сообщает Nation News. Журналисты отмечали, что такая мера обусловлена большими потерями в рядах армии Украины, а сам призыв является самым тяжелым с начала военных действий. Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что от боевых действий на Украине выигрывают только США, сообщает «Национальная служба новостей». А венгерский президент призывала НАТО не вмешиваться в российско-украинский конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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