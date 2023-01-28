Шольц хочет продолжить общение с Путиным

29 января 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил о невежливом тоне переговоров Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик сказал в интервью газете Der Tagesspiegel. «Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал Шольц в интервью Tagesspiegel . Он добавил, что телефонные разговоры с Путиным не носили «невежливый тон». Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу спецоперации на Украине, но важно продолжать диалог. Канцлер Германии рассказал, что пытается понять президента РФ и читает для этого книги и статьи о нем.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик сказал в интервью газете Der Tagesspiegel. «Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал Шольц в интервью Tagesspiegel. Он добавил, что телефонные разговоры с Путиным не носили «невежливый тон». Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу спецоперации на Украине, но важно продолжать диалог. Канцлер Германии рассказал, что пытается понять президента РФ и читает для этого книги и статьи о нем.