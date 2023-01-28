28 января 2023

Шольц хочет продолжить общение с Путиным

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Олаф Шольц заявил о невежливом тоне переговоров Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик сказал в интервью газете Der Tagesspiegel.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал Шольц в интервью Tagesspiegel. Он добавил, что телефонные разговоры с Путиным не носили «невежливый тон».

Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу спецоперации на Украине, но важно продолжать диалог. Канцлер Германии рассказал, что пытается понять президента РФ и читает для этого книги и статьи о нем.

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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик сказал в интервью газете Der Tagesspiegel. «Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал Шольц в интервью Tagesspiegel. Он добавил, что телефонные разговоры с Путиным не носили «невежливый тон». Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу спецоперации на Украине, но важно продолжать диалог. Канцлер Германии рассказал, что пытается понять президента РФ и читает для этого книги и статьи о нем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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