«Коммерсант»: РЖД отказывает российским компаниям в перевозке нефти на Восток

30 января 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Проблема с перевозкой нефти на Восток связана с ростом заявок у РЖД, сообщает Михаил Бурмистров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские железные дороги (РЖД) перестали выдавать разрешения нефтекомпаниям на перевозку продуктов из нефти в восточные направления. Об этом сообщают замруководителя отдела бизнеса газеты «Коммерсантъ» Наталья Скорлыгина и журналист Дмитрий Козлов, ссылаясь на свои источники. «С такими проблемами [отказ РЖД возить нефтепродукты на Восток] столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский („Газпром нефть“), Киришский („Сургутнефтегаз“), Орский („Фортеинвест“), ТАНЕКО („Татнефть“), а также заводы „Башнефти“ (входят в „Роснефть“)», — говорится в материале . Источники газеты добавляют, что эта ситуация уже обсуждалась в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС. Однако выхода решение не было принято. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, комментируя газете «Коммерсантъ» эту ситуацию, связывает возникновение проблемы с отсутствием необходимого резерва для перевозок у РЖД. Он отметил, что хоть в компании и заявили о пропускной способности восточного направления, организация не была готова к большому количеству заявок. В конце материала авторы отмечают, что ситуация может обостриться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. С 5 февраля страны G7 введут эмбарго на российские нефтепродукты и потолок цены для перевозок в третьи страны. Аналитики полагают, что в результате мер, которые намеревается принять Коалиция ценового ограничения, Россия будет вынуждена сократить экспорт нефтепродуктов, сообщает телеканал « Царьград ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские железные дороги (РЖД) перестали выдавать разрешения нефтекомпаниям на перевозку продуктов из нефти в восточные направления. Об этом сообщают замруководителя отдела бизнеса газеты «Коммерсантъ» Наталья Скорлыгина и журналист Дмитрий Козлов, ссылаясь на свои источники. «С такими проблемами [отказ РЖД возить нефтепродукты на Восток] столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский („Газпром нефть“), Киришский („Сургутнефтегаз“), Орский („Фортеинвест“), ТАНЕКО („Татнефть“), а также заводы „Башнефти“ (входят в „Роснефть“)», — говорится в материале. Источники газеты добавляют, что эта ситуация уже обсуждалась в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС. Однако выхода решение не было принято. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, комментируя газете «Коммерсантъ» эту ситуацию, связывает возникновение проблемы с отсутствием необходимого резерва для перевозок у РЖД. Он отметил, что хоть в компании и заявили о пропускной способности восточного направления, организация не была готова к большому количеству заявок. В конце материала авторы отмечают, что ситуация может обостриться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. С 5 февраля страны G7 введут эмбарго на российские нефтепродукты и потолок цены для перевозок в третьи страны. Аналитики полагают, что в результате мер, которые намеревается принять Коалиция ценового ограничения, Россия будет вынуждена сократить экспорт нефтепродуктов, сообщает телеканал «Царьград».