29 января 2023

«Коммерсант»: РЖД отказывает российским компаниям в перевозке нефти на Восток

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Проблема с перевозкой нефти на Восток связана с ростом заявок у РЖД, сообщает Михаил Бурмистров Фото:

Российские железные дороги (РЖД) перестали выдавать разрешения нефтекомпаниям на перевозку продуктов из нефти в восточные направления. Об этом сообщают замруководителя отдела бизнеса газеты «Коммерсантъ» Наталья Скорлыгина и журналист Дмитрий Козлов, ссылаясь на свои источники.

«С такими проблемами [отказ РЖД возить нефтепродукты на Восток] столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский („Газпром нефть“), Киришский („Сургутнефтегаз“), Орский („Фортеинвест“), ТАНЕКО („Татнефть“), а также заводы „Башнефти“ (входят в „Роснефть“)», — говорится в материале. Источники газеты добавляют, что эта ситуация уже обсуждалась в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС. Однако выхода решение не было принято.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, комментируя газете «Коммерсантъ» эту ситуацию, связывает возникновение проблемы с отсутствием необходимого резерва для перевозок у РЖД. Он отметил, что хоть в компании и заявили о пропускной способности восточного направления, организация не была готова к большому количеству заявок. В конце материала авторы отмечают, что ситуация может обостриться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

С 5 февраля страны G7 введут эмбарго на российские нефтепродукты и потолок цены для перевозок в третьи страны. Аналитики полагают, что в результате мер, которые намеревается принять Коалиция ценового ограничения, Россия будет вынуждена сократить экспорт нефтепродуктов, сообщает телеканал «Царьград».

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Российские железные дороги (РЖД) перестали выдавать разрешения нефтекомпаниям на перевозку продуктов из нефти в восточные направления. Об этом сообщают замруководителя отдела бизнеса газеты «Коммерсантъ» Наталья Скорлыгина и журналист Дмитрий Козлов, ссылаясь на свои источники. «С такими проблемами [отказ РЖД возить нефтепродукты на Восток] столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский („Газпром нефть“), Киришский („Сургутнефтегаз“), Орский („Фортеинвест“), ТАНЕКО („Татнефть“), а также заводы „Башнефти“ (входят в „Роснефть“)», — говорится в материале. Источники газеты добавляют, что эта ситуация уже обсуждалась в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС. Однако выхода решение не было принято. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, комментируя газете «Коммерсантъ» эту ситуацию, связывает возникновение проблемы с отсутствием необходимого резерва для перевозок у РЖД. Он отметил, что хоть в компании и заявили о пропускной способности восточного направления, организация не была готова к большому количеству заявок. В конце материала авторы отмечают, что ситуация может обостриться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. С 5 февраля страны G7 введут эмбарго на российские нефтепродукты и потолок цены для перевозок в третьи страны. Аналитики полагают, что в результате мер, которые намеревается принять Коалиция ценового ограничения, Россия будет вынуждена сократить экспорт нефтепродуктов, сообщает телеканал «Царьград».
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