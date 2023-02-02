Директор ЦРУ предрек судьбу Украины на следующие полгода

Предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс.
«Разведывательное управление считает, что следующие шесть месяцев будут „критическими“ для Украины в ее борьбе против России», — приводит слова Бернса газета Daily Mail. Заявление глава ЦРУ сделал во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. По словам Бернса, Россия надеется на «политическую усталость» западных стран. Он также не считает, что Москва настроена на переговоры.
Ранее экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал прогноз, что конфликт между РФ и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины. Основными задачами Вооруженных сил России являются демилитаризация и денацификация страны.
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Предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс. «Разведывательное управление считает, что следующие шесть месяцев будут „критическими“ для Украины в ее борьбе против России», — приводит слова Бернса газета Daily Mail. Заявление глава ЦРУ сделал во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. По словам Бернса, Россия надеется на «политическую усталость» западных стран. Он также не считает, что Москва настроена на переговоры. Ранее экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал прогноз, что конфликт между РФ и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины. Основными задачами Вооруженных сил России являются демилитаризация и денацификация страны.