Директор ЦРУ предрек судьбу Украины на следующие полгода

Директор ЦРУ Бернс: следующие полгода будут критическими для Украины

03 февраля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Глава ЦРУ Уильям Бернс предрекает «критический» срок для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс. «Разведывательное управление считает, что следующие шесть месяцев будут „критическими“ для Украины в ее борьбе против России», — приводит слова Бернса газета Daily Mail . Заявление глава ЦРУ сделал во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. По словам Бернса, Россия надеется на «политическую усталость» западных стран. Он также не считает, что Москва настроена на переговоры. Ранее экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал прогноз, что конфликт между РФ и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины. Основными задачами Вооруженных сил России являются демилитаризация и денацификация страны.

Предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс. «Разведывательное управление считает, что следующие шесть месяцев будут „критическими“ для Украины в ее борьбе против России», — приводит слова Бернса газета Daily Mail. Заявление глава ЦРУ сделал во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. По словам Бернса, Россия надеется на «политическую усталость» западных стран. Он также не считает, что Москва настроена на переговоры. Ранее экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал прогноз, что конфликт между РФ и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины. Основными задачами Вооруженных сил России являются демилитаризация и денацификация страны.