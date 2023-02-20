AP: США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев

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Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
США связались с Россией перед визитом Джо Байдена в Киев Фото:

Власти Соединенных Штатов Америки связывались с коллегами из России перед посещением президента США Джо Байдена Киева во избежание конфликтных ситуаций. Об этом сообщает издание Associated Press.

«США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для исключения просчетов», — говорится в материале. Там отметили, что это было сделано для минимизации рисков, которые могли бы привести у усилению конфронтации между двумя ядерными державами.

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Власти Соединенных Штатов Америки связывались с коллегами из России перед посещением президента США Джо Байдена Киева во избежание конфликтных ситуаций. Об этом сообщает издание Associated Press. «США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для исключения просчетов», — говорится в материале. Там отметили, что это было сделано для минимизации рисков, которые могли бы привести у усилению конфронтации между двумя ядерными державами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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