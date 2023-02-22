LBC: решение Путина по вооружениям определит последующее десятилетие

23 февраля 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Британии считают, что решение Путина определит последующее десятилетие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), инициированное президентом РФ Владимиром Путиным, приведет к изменению баланса сил в мире в ближайшее десятилетие. Об этом заявил ведущий британской радиостанции политический обозреватель Эндрю Марром. «Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении (а также договору СНВ — прим. URA.RU) и не будет увеличивать свой ядерный арсенал. Однако мы находимся только в начале 10-летнего изменения баланса сил в мире», — рассказал Эндрю Марром в эфире LBC . При этом британский ведущий уверен, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что РФ приняло решение приостановить договор с США о стратегических наступательных вооружениях. Это означает, что Вашингтон теперь не будет знать количество российского ядерного вооружения, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Также агентство рассказывало, что закон о ДНСВ приняли в Совете Федерации России.

Приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), инициированное президентом РФ Владимиром Путиным, приведет к изменению баланса сил в мире в ближайшее десятилетие. Об этом заявил ведущий британской радиостанции политический обозреватель Эндрю Марром. «Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении (а также договору СНВ — прим. URA.RU) и не будет увеличивать свой ядерный арсенал. Однако мы находимся только в начале 10-летнего изменения баланса сил в мире», — рассказал Эндрю Марром в эфире LBC. При этом британский ведущий уверен, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что РФ приняло решение приостановить договор с США о стратегических наступательных вооружениях. Это означает, что Вашингтон теперь не будет знать количество российского ядерного вооружения, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Также агентство рассказывало, что закон о ДНСВ приняли в Совете Федерации России.