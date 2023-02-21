Военный эксперт Кнутов объяснил, что означает приостановка участия России в договоре СНВ

Военный эксперт Кнутов: США больше не будут владеть информацией о состоянии ядерных сил РФ

21 февраля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Россия готова возобновить ядерные испытания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений позволит ограничить США в информации о состоянии ядерных сил РФ. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Мы не будем… предоставлять объективную информацию о состоянии наших ядерных сил США и допускать инспекции и в места их дислокации. То есть перестаем передавать разведывательную информацию, которая имеет для Пентагона принципиальное значение», — передает его слова Пятый канал. Военный эксперт объяснил решение Путина [приостановление участия в СНВ-III] тем, что США нарушают договор и требуют проведения инспекций на местах российских ядерных объектов. Во время своего выступления перед Федеральным Собранием Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также он отметил готовность Российской Федерации к возобновлению ядерных испытаний.

Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений позволит ограничить США в информации о состоянии ядерных сил РФ. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Мы не будем… предоставлять объективную информацию о состоянии наших ядерных сил США и допускать инспекции и в места их дислокации. То есть перестаем передавать разведывательную информацию, которая имеет для Пентагона принципиальное значение», — передает его слова Пятый канал. Военный эксперт объяснил решение Путина [приостановление участия в СНВ-III] тем, что США нарушают договор и требуют проведения инспекций на местах российских ядерных объектов. Во время своего выступления перед Федеральным Собранием Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также он отметил готовность Российской Федерации к возобновлению ядерных испытаний.