Эколог рассказал о страшных последствиях повреждения «Северных потоков» для Европы. Видео

Эколог Усманов: повреждения «Северных потоков» вызовут онкологические и другие заболевания у европейцев

28 февраля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Последствия повреждения трубопроводов будут ощущаться на протяжении десятилетий, сказал Тимур Усманов Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Взрывы на трубопроводах «Северные потоки» из-за загрязнения Балтийского моря ядовитыми веществами окажут негативное влияние на здоровье европейцев. Об этом заявил член центрального совета всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. По его словам, последствия взрывов будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий. По словам эксперта, повреждения трубопроводов привели к «локальной экологической катастрофе», несмотря на то, что после взрывов газ был оперативно перекрыт. «Живые организмы, новые поколения рыб на генетическом уровне впитали в себя это. Получается, у них будет измененная генетика. Может произойти то, что большинство из них будут не пригодны к употреблению. Люди считают, что они убили только животный мир под водой, но эта рыба потом попадет к ним же на стол, и страдать будет человек, который получит новые болезни», — заявил Тимур Усманов Пятому каналу. Усманов отметил, что отравленная рыба, попавшая на стол к европейцам вызовет всплеск онкологических и других заболеваний. Кроме того, последствия повреждения «Северных потоков» будут ощущаться на протяжении десятилетий. Ранее стало известно, что повреждения «Северных потоков» привели к отравлению воды в Балтийском море. Экологи предположили, что рыба и морские котики либо умрут, либо перестанут размножаться из-за экологической катастрофы, напоминает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрывы на трубопроводах «Северные потоки» из-за загрязнения Балтийского моря ядовитыми веществами окажут негативное влияние на здоровье европейцев. Об этом заявил член центрального совета всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. По его словам, последствия взрывов будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий. По словам эксперта, повреждения трубопроводов привели к «локальной экологической катастрофе», несмотря на то, что после взрывов газ был оперативно перекрыт. «Живые организмы, новые поколения рыб на генетическом уровне впитали в себя это. Получается, у них будет измененная генетика. Может произойти то, что большинство из них будут не пригодны к употреблению. Люди считают, что они убили только животный мир под водой, но эта рыба потом попадет к ним же на стол, и страдать будет человек, который получит новые болезни», — заявил Тимур Усманов Пятому каналу. Усманов отметил, что отравленная рыба, попавшая на стол к европейцам вызовет всплеск онкологических и других заболеваний. Кроме того, последствия повреждения «Северных потоков» будут ощущаться на протяжении десятилетий. Ранее стало известно, что повреждения «Северных потоков» привели к отравлению воды в Балтийском море. Экологи предположили, что рыба и морские котики либо умрут, либо перестанут размножаться из-за экологической катастрофы, напоминает «Царьград».