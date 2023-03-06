Байден рассказал о том, как врачи проверяли у него наличие мозга

Байден перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг

07 марта 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Медики провели девятичасовую операцию, которая спасла жизнь президенту США Джо Байдену Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден рассказал, что перенес операцию, в ходе которой медики дважды вскрывали его черепную коробку, чтобы установить если у него мозг. Об этом американский лидер заявил в ходе законодательной конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне, где затронул тему своего здоровья. «Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — рассказал Байден, слова которого приведены на официальном сайте Белого дома. Байден отметил, что речь шла о срочной операции из-за аневризмы. По его словам, из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу и в медучреждение его доставили представители пожарной службы. Байден отметил, что в итоге медики провели девятичасовую операцию, которая спасла его жизнь. Ранее издание Federalist. сообщало, что преклонный возраст и частые оплошности президента Байдена ставят под угрозу безопасность США. По словам издания, ментальное здоровье является самой большой слабостью Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. В правительстве США обсуждали возможность переписать Конституцию страны с целью обязать кандидатов на высокие посты (президент и вице-президент) проверяться на умственные способности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден рассказал, что перенес операцию, в ходе которой медики дважды вскрывали его черепную коробку, чтобы установить если у него мозг. Об этом американский лидер заявил в ходе законодательной конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне, где затронул тему своего здоровья. «Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — рассказал Байден, слова которого приведены на официальном сайте Белого дома. Байден отметил, что речь шла о срочной операции из-за аневризмы. По его словам, из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу и в медучреждение его доставили представители пожарной службы. Байден отметил, что в итоге медики провели девятичасовую операцию, которая спасла его жизнь. Ранее издание Federalist. сообщало, что преклонный возраст и частые оплошности президента Байдена ставят под угрозу безопасность США. По словам издания, ментальное здоровье является самой большой слабостью Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. В правительстве США обсуждали возможность переписать Конституцию страны с целью обязать кандидатов на высокие посты (президент и вице-президент) проверяться на умственные способности.