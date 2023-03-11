11 марта 2023

Российские бренды откроют свои точки в ОАЭ

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Российские магазины откроются в Дубае не ранее конца лета Фото:

Несколько российских брендов, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики «Л’Этуаль», планируют открыться в Дубае. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин.

«Не стоит ждать открытия магазинов в Дубае раньше конца лета. Переговоры и организация работы может занять от двух до пяти месяцев. Многие наши сограждане и российский бизнес уже находятся в Дубае, поэтому выход на этот рынок — логично и рационально с точки зрения развития компаний», — рассказал Павел Люлин «Известиям».

Также вице-президент отметил, что за прошлый год в Дубае открылось «рекордное количество фирм РФ». По мнению Люлина, русскоязычный анклав в ОАЭ «положительно встретит знакомые имена».

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Несколько российских брендов, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики «Л’Этуаль», планируют открыться в Дубае. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин. «Не стоит ждать открытия магазинов в Дубае раньше конца лета. Переговоры и организация работы может занять от двух до пяти месяцев. Многие наши сограждане и российский бизнес уже находятся в Дубае, поэтому выход на этот рынок — логично и рационально с точки зрения развития компаний», — рассказал Павел Люлин «Известиям». Также вице-президент отметил, что за прошлый год в Дубае открылось «рекордное количество фирм РФ». По мнению Люлина, русскоязычный анклав в ОАЭ «положительно встретит знакомые имена».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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