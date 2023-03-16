Бывший вице-губернатор ХМАО ищет работу. Инсайд

16 марта 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Юрий Южаков ушел из правительства ХМАО в ноябре 2022 года Фото: Александр Рувинский Бывший вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который ушел в отставку в ноябре 2022 года, до сих пор не может найти работу. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил корреспонденту URA.RU, что после увольнения из окружного правительства он переехал в Тюмень и пока так никуда и не трудоустроился. «Южаков вернулся в Тюмень, откуда он родом, но так пока и не устроился на новую должность. Официально его отставка объяснялась переходом на новое место. Однако он до сих пор не нашел работу ни в Тюмени, откуда родом, ни в другом регионе», — рассказал инсайдер. Бывший вице-губернатор в разговоре с корреспондентом агентства отказался комментировать информацию. «Когда появится определенность, будет полная информация. Тогда обо всем узнает и аппарат губернатора», — уточнил Южаков. Ранее URA.RU писало об отставке Южакова в связи с переходом на новую должность. В правительстве ХМАО Южаков курировал культуру и спорт, а прежде возглавлял департамент проектного управления. В региональное правительство в 2015 году его пригласили из Арбитражного суда.

Бывший вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который ушел в отставку в ноябре 2022 года, до сих пор не может найти работу. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил корреспонденту URA.RU, что после увольнения из окружного правительства он переехал в Тюмень и пока так никуда и не трудоустроился. «Южаков вернулся в Тюмень, откуда он родом, но так пока и не устроился на новую должность. Официально его отставка объяснялась переходом на новое место. Однако он до сих пор не нашел работу ни в Тюмени, откуда родом, ни в другом регионе», — рассказал инсайдер. Бывший вице-губернатор в разговоре с корреспондентом агентства отказался комментировать информацию. «Когда появится определенность, будет полная информация. Тогда обо всем узнает и аппарат губернатора», — уточнил Южаков. Ранее URA.RU писало об отставке Южакова в связи с переходом на новую должность. В правительстве ХМАО Южаков курировал культуру и спорт, а прежде возглавлял департамент проектного управления. В региональное правительство в 2015 году его пригласили из Арбитражного суда.