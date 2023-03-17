Экономист назвал единственный способ заработать на пенсию после отмены накопительной части

Власти навряд ли разморозят накопительную часть пенсий, поэтому будущим пенсионерам стоит использовать инвестиционные счета, чтобы заработать на выплаты в старости. С таким советом в беседе с URA.RU выступил экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.
«Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года и каких-то реальных аргументов для того, чтобы считать, что эта часть пенсии может быть когда-то разморожена и доступна для нас, обычных граждан, попросту нет. Этого не произойдет никогда, потому что те средства, которые были когда-то заморожены, они уже сейчас отсутствуют в Фонде национального благосостояния, откуда и планировалось их брать для национальных проектов. Теперь накопительная пенсия — это забота каждого из граждан. Вся накопительная часть пенсии будет иметь абсолютно добровольный характер. Речь идет об индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа. На сегодня каких-то альтернатив нет и скорее всего не будет», — заявил Кикевич корреспонденту URA.RU.
Пенсионный эксперт пояснил, как это будет работать. «Практически правила игры те же самые — кладете деньги на брокерский счет, покупаете какие-то инвестиционные надежные долгосрочные инструменты типа ОФЗ, индексных фондов и копите себе на пенсию прекрасно. Очень много граждан РФ ими пользуется. Заботиться о своей пенсии необходимо уже сейчас, чем раньше, тем лучше, потому что когда до пенсии останется несколько лет, то создать пенсионные накопления будет просто невозможно. Необходимо об этом заботиться заранее, желательно с возраста 30, 40, даже 50 лет. Пенсионный возраст отодвинулся, время есть, но нужно что-то делать», — посоветовал экономист.
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