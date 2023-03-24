Экс-советник ЦРУ описал план США на случай краха Украины

Экс-советник ЦРУ Рикардс: поражение Киева в конфликте вынудит США отправить войска НАТО на территорию страны

25 марта 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

США могут отправить войска НАТО на Украину под гуманитарным предлогом, сказал Джеймс Рикардс Фото: Министерство обороны Великобритании Поражение Киева в конфликте с Москвой может вынудить США ввести войска НАТО в западную часть Украины, что приведет к прямому столкновению с Россией. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Если Россия находится на грани победы, союзники (вместе с США) могут сделать что-то отчаянное, например, отправить войска в Западную Украину под каким-то гуманитарным предлогом. Белый дом и его союзники могут оправдать это, заявив, что это делается для предотвращения российских военных преступлений против гражданских лиц. Но это подготовило бы почву для прямого столкновения с российскими силами», — сказал Джеймс Рикардс. Его слова приводит The Daily Reckoning . Он отметил, что поражение Киева станет настоящей «геополитической катастрофой» для Вашингтона. Также президент США Джо Байден может побудить Польшу отправить своих солдат на запад Украины. Также экс-советник ЦРУ допустил, что польское руководство может быть более антироссийским, чем американское. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вашингтону выгоден конфликт на Украине. Также он подчеркнул, что Европа больше всех проигрывает от военных действий, напоминает «Царьград». Также военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что НАТО вместе с США, под видом поддержки Киева, наращивают свой военный потенциал, попутно затягивая конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поражение Киева в конфликте с Москвой может вынудить США ввести войска НАТО в западную часть Украины, что приведет к прямому столкновению с Россией. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Если Россия находится на грани победы, союзники (вместе с США) могут сделать что-то отчаянное, например, отправить войска в Западную Украину под каким-то гуманитарным предлогом. Белый дом и его союзники могут оправдать это, заявив, что это делается для предотвращения российских военных преступлений против гражданских лиц. Но это подготовило бы почву для прямого столкновения с российскими силами», — сказал Джеймс Рикардс. Его слова приводит The Daily Reckoning. Он отметил, что поражение Киева станет настоящей «геополитической катастрофой» для Вашингтона. Также президент США Джо Байден может побудить Польшу отправить своих солдат на запад Украины. Также экс-советник ЦРУ допустил, что польское руководство может быть более антироссийским, чем американское. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вашингтону выгоден конфликт на Украине. Также он подчеркнул, что Европа больше всех проигрывает от военных действий, напоминает «Царьград». Также военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что НАТО вместе с США, под видом поддержки Киева, наращивают свой военный потенциал, попутно затягивая конфликт.