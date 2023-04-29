Политолог Брутер предупредил о готовящейся Западом атаке в российских соцсетях

30 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Запад может попытаться дестабилизировать российское общество через соцсети, считает Владимир Брутер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада могут попытаться остановить военные действия на Украине через организацию наступления российской оппозиции в социальных сетях во время предвыборной кампании президента РФ в 2024 году и дестабилизацию общества. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет понимания, будет ли Владимир Путин идти на следующий срок, когда он решит, что он не может уходить, а скорее всего так и будет, то они [страны Запада] попытаются организовать мгновенное наступление российской интеллигенции в социальных сетях. Это приведет к некой эрозии общественного мнения. Они могут за счет каких-то процессов в социальных сетях, недовольства со стороны части элиты попытаться создать ситуацию, когда власть вынуждена будет перейти к некой обороне. Эрозии общественного мнения всегда категорически отрицательно действует на возможность страны вести военную компанию. Страна может вести военную компанию, пока она внутри достаточно едина. Не случайно регулярно публикуются опросы, где Путина поддерживают 80% населения. То есть оппозиция курсу бессмысленна. Собственно коллапс в Первой мировой войне — это то, что общественное мнение и в России, и в Германии больше не готово было ее вести», — объяснил Владимир Брутер. Политолог подчеркнул, что сейчас страны Запада начнут работать с российской оппозицией, находящейся за границей. «Они считают, что это самый перспективный вариант и его можно попробовать. Он им не очень дорого стоит, потому что рукопожатые люди присутствуют в достаточно большом объеме, надо их попробовать объединить, зарядить. Неслучайно намечается очередной объединительный съезд оппозиции заграничной, они должны попытаться выработать единую платформу и прочее. Они хотят эту ситуацию если не повторить, то разыграть. Насколько это возможно — непонятно. Но, я думаю, что невозможно, потому что ситуация сейчас другая [в отличие от примеров из истории]», — добавил Брутер. Ранее на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что явка на выборах президента России в 2024 году будет большая. В Кремле же считают, что страны Запада уже работают над тем, чтобы сорвать выборы президента РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада могут попытаться остановить военные действия на Украине через организацию наступления российской оппозиции в социальных сетях во время предвыборной кампании президента РФ в 2024 году и дестабилизацию общества. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет понимания, будет ли Владимир Путин идти на следующий срок, когда он решит, что он не может уходить, а скорее всего так и будет, то они [страны Запада] попытаются организовать мгновенное наступление российской интеллигенции в социальных сетях. Это приведет к некой эрозии общественного мнения. Они могут за счет каких-то процессов в социальных сетях, недовольства со стороны части элиты попытаться создать ситуацию, когда власть вынуждена будет перейти к некой обороне. Эрозии общественного мнения всегда категорически отрицательно действует на возможность страны вести военную компанию. Страна может вести военную компанию, пока она внутри достаточно едина. Не случайно регулярно публикуются опросы, где Путина поддерживают 80% населения. То есть оппозиция курсу бессмысленна. Собственно коллапс в Первой мировой войне — это то, что общественное мнение и в России, и в Германии больше не готово было ее вести», — объяснил Владимир Брутер. Политолог подчеркнул, что сейчас страны Запада начнут работать с российской оппозицией, находящейся за границей. «Они считают, что это самый перспективный вариант и его можно попробовать. Он им не очень дорого стоит, потому что рукопожатые люди присутствуют в достаточно большом объеме, надо их попробовать объединить, зарядить. Неслучайно намечается очередной объединительный съезд оппозиции заграничной, они должны попытаться выработать единую платформу и прочее. Они хотят эту ситуацию если не повторить, то разыграть. Насколько это возможно — непонятно. Но, я думаю, что невозможно, потому что ситуация сейчас другая [в отличие от примеров из истории]», — добавил Брутер. Ранее на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что явка на выборах президента России в 2024 году будет большая. В Кремле же считают, что страны Запада уже работают над тем, чтобы сорвать выборы президента РФ.