Трамп рассмешил публику пародией на Байдена. Видео

28 апреля 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Трамп изобразил потерявшего ориентацию Байдена Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore Экс-президент США Дональд Трамп показал пародию на 80-летнего действующего лидера страны Джо Байдена Байдена, сделав акцент на его состояние здоровья. Трамп изобразил потерявшего ориентацию президента, который выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы. «Выдвигаюсь в президенты! Что? Куда? Куда, черт возьми, я иду?! Я хочу выйти», — изобразил Байдена Трамп, выступая на предвыборном митинге. Его выступление было встречено бурными аплодисментами сторонников. Видео опубликовал МК в telegram-канале. Ранее Байден и Трамп объявили, что будут участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. При этом Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Шансы Байдена на выборах оценил профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли. Он отметил, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата.

Экс-президент США Дональд Трамп показал пародию на 80-летнего действующего лидера страны Джо Байдена Байдена, сделав акцент на его состояние здоровья. Трамп изобразил потерявшего ориентацию президента, который выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы. «Выдвигаюсь в президенты! Что? Куда? Куда, черт возьми, я иду?! Я хочу выйти», — изобразил Байдена Трамп, выступая на предвыборном митинге. Его выступление было встречено бурными аплодисментами сторонников. Видео опубликовал МК в telegram-канале. Ранее Байден и Трамп объявили, что будут участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. При этом Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Шансы Байдена на выборах оценил профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли. Он отметил, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата.