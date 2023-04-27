27 апреля 2023

Трамп рассмешил публику пародией на Байдена. Видео

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Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп изобразил потерявшего ориентацию Байдена Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп показал пародию на 80-летнего действующего лидера страны Джо Байдена Байдена, сделав акцент на его состояние здоровья. Трамп изобразил потерявшего ориентацию президента, который выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы.

«Выдвигаюсь в президенты! Что? Куда? Куда, черт возьми, я иду?! Я хочу выйти», — изобразил Байдена Трамп, выступая на предвыборном митинге. Его выступление было встречено бурными аплодисментами сторонников. Видео опубликовал МК в telegram-канале.

Ранее Байден и Трамп объявили, что будут участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. При этом Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Шансы Байдена на выборах оценил профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли. Он отметил, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата.

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Экс-президент США Дональд Трамп показал пародию на 80-летнего действующего лидера страны Джо Байдена Байдена, сделав акцент на его состояние здоровья. Трамп изобразил потерявшего ориентацию президента, который выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы. «Выдвигаюсь в президенты! Что? Куда? Куда, черт возьми, я иду?! Я хочу выйти», — изобразил Байдена Трамп, выступая на предвыборном митинге. Его выступление было встречено бурными аплодисментами сторонников. Видео опубликовал МК в telegram-канале. Ранее Байден и Трамп объявили, что будут участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. При этом Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Шансы Байдена на выборах оценил профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли. Он отметил, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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