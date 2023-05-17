В РПЦ призвали молиться, чтобы найти работу

РПЦ утвердила молитву для поиска работы
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Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут, вера, католики, религия, молитва, сложенные ладони
Текст молитвы о поиске работы можно найти на сайте РПЦ Фото:

Молитва по случаю поиска работы была утверждена Синодом Русской православной церкви. Об этом сообщает РПЦ на своем сайте.

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении. Полный текст молитвы опубликован на сайте РПЦ.

Ранее бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь в разговоре с URA.RU рассказала как поднять зарплату на работе. Она отметила, что если сотрудник берет на себя задачи не из своей зоны ответственности, то он может рассчитывать на прибавку к зарплате.

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Молитва по случаю поиска работы была утверждена Синодом Русской православной церкви. Об этом сообщает РПЦ на своем сайте. «Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении. Полный текст молитвы опубликован на сайте РПЦ. Ранее бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь в разговоре с URA.RU рассказала как поднять зарплату на работе. Она отметила, что если сотрудник берет на себя задачи не из своей зоны ответственности, то он может рассчитывать на прибавку к зарплате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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