В РПЦ призвали молиться, чтобы найти работу

Текст молитвы о поиске работы можно найти на сайте РПЦ
Молитва по случаю поиска работы была утверждена Синодом Русской православной церкви. Об этом сообщает РПЦ на своем сайте.
«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении. Полный текст молитвы опубликован на сайте
Ранее бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь в разговоре с URA.RU рассказала как поднять зарплату на работе. Она отметила, что если сотрудник берет на себя задачи не из своей зоны ответственности, то он может рассчитывать на прибавку к зарплате.
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