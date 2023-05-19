В Испании назвали пять направлений, по которым возможно контрнаступление ВСУ

El Pais: ВСУ начнут наступление в Запорожье, Херсоне, Артемовске и Донецке

ВСУ рассматривают Запорожье для наступательных действий, считает журналист Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Есть пять основных участков, где Украина может начать контрнаступление. Ориентируясь на мнение аналитиков, испанский журналист Кристиан Сегура назвал вероятными участками наступательных действий со стороны ВСУ Запорожье, Херсон, Артемовск (Бахмут), Донецк и Харьков.

«Запорожье на юго-востоке страны является одним из наиболее перспективных направлений контрнаступления Украины», — заявил Кристиан Сегура в материале El País . Отмечается, что, по сообщениям украинских военных, ВСУ готовят бронетанковые батальоны в этом регионе.

Следующим возможным направлением для украинского наступления журналист назвал Херсон. Сегура подчеркивает, что наступление на этом направлении будет тяжелым для ВСУ из-за большой ширины Днепра. ВСУ будет сложно навести понтонный мост через реку.

Есть вероятность начала контрнаступления в Артемовске. Автор отмечает, что город практически полностью контролируется Россией. Украина занимает только 2,4 квадратных километра.

По данным журналиста, ВСУ также рассматривают направление Донецка. Но Сегура подчеркивает, что Россия продвигается в районе Берховки после освобождения Новополя.

Наименее активным фронтом считается Харьков. Журналист не исключает наступление на этом направлении. ВСУ будут пытаться атаковать на разных участках региона.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что контрнаступление ВСУ может привести к значительным потерям военнослужащих. Он подчеркнул, что это лето будет для Украины ужасным. Экс-разведчик ВС США Шаффер считает, что Киев не не продержится до конца лета. Украине стоит начать переговоры до июля, передает телеканал 360.