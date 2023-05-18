Посол Киева в Лондоне предрек Украине «ужасное лето»

Посол Киева в Лондоне Пристайко предрек Украине большие потери военных в контрнаступлении

19 мая 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Контрнаступление принесет большие потери бойцов — посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящее контрнаступление Украины может привести к значительным потерям украинских военнослужащих. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена, [которую Украина заплатит], ужасна. На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери», — заявил Пристайко в интервью телеканалу ITV . Пристайко отказался раскрывать точную информацию о потерях военных Украины и заявил, что очень сложно сражаться со страной, которая в 16 раз больше. Также он добавил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что «оказывает давление» на военнослужащих ВСУ. При этом, по его мнению, поддержка западных стран может ослабнуть после выборов в США, которые состоятся в 2024 году. «Один из минусов демократии — это ее цикличный характер. Мы должны иметь в виду эти политические циклы. Мы понимаем, что может настать время, когда у нас не будет такой большой поддержки», — добавил дипломат, объясняя причину требований Украины предоставить поддержку уже сегодня. Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предстоящее контрнаступление Украины может привести к значительным потерям украинских военнослужащих. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена, [которую Украина заплатит], ужасна. На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери», — заявил Пристайко в интервью телеканалу ITV. Пристайко отказался раскрывать точную информацию о потерях военных Украины и заявил, что очень сложно сражаться со страной, которая в 16 раз больше. Также он добавил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что «оказывает давление» на военнослужащих ВСУ. При этом, по его мнению, поддержка западных стран может ослабнуть после выборов в США, которые состоятся в 2024 году. «Один из минусов демократии — это ее цикличный характер. Мы должны иметь в виду эти политические циклы. Мы понимаем, что может настать время, когда у нас не будет такой большой поддержки», — добавил дипломат, объясняя причину требований Украины предоставить поддержку уже сегодня. Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает боеприпасов.