Во Франции заявили о новой угрозе из-за Украины

Возвращающиеся во Францию наемники ВСУ представляют опасность для общества, так как в ходе боевых действий ими были получены опыт и уверенность в своих радикальных ультраправых взглядах. С таким заявлением выступила депутат французского парламента Надеж Абоманголи.
«Французские наемники, которые воюют в составе ВСУ, представляют угрозу внутренней безопасности Франции, после своего возвращения на родину», — передает слова Абоманголи «Лента.ру». Она подчеркнула, что существенная часть наемников имеет радикальные ультраправые взгляды. Получение боевого опыта на фронте дает им дополнительную уверенность в свои взглядах, заключила Надеж Абоманголи.
Ранее французские СМИ сообщали о задержании в Париже двух вооруженных радикальных активистов, которые вернулись с Украины. Также Следственный комитет России принял решение начать расследование против французских наемников, которые расстреляли российских пленных, передает
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