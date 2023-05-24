Во Франции заявили о новой угрозе из-за Украины

Депутат парламента Франции Абоманголи заявила, что возвращающиеся из Украины наемники опасны для общества
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, машина, пожар, париж, франция, протест, поджог
Возвращающиеся из Украины наемники опасны для общества, заявила Надеж Абоманголи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращающиеся во Францию наемники ВСУ представляют опасность для общества, так как в ходе боевых действий ими были получены опыт и уверенность в своих радикальных ультраправых взглядах. С таким заявлением выступила депутат французского парламента Надеж Абоманголи.

«Французские наемники, которые воюют в составе ВСУ, представляют угрозу внутренней безопасности Франции, после своего возвращения на родину», — передает слова Абоманголи «Лента.ру». Она подчеркнула, что существенная часть наемников имеет радикальные ультраправые взгляды. Получение боевого опыта на фронте дает им дополнительную уверенность в свои взглядах, заключила Надеж Абоманголи.

Ранее французские СМИ сообщали о задержании в Париже двух вооруженных радикальных активистов, которые вернулись с Украины. Также Следственный комитет России принял решение начать расследование против французских наемников, которые расстреляли российских пленных, передает Life.

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Возвращающиеся во Францию наемники ВСУ представляют опасность для общества, так как в ходе боевых действий ими были получены опыт и уверенность в своих радикальных ультраправых взглядах. С таким заявлением выступила депутат французского парламента Надеж Абоманголи. «Французские наемники, которые воюют в составе ВСУ, представляют угрозу внутренней безопасности Франции, после своего возвращения на родину», — передает слова Абоманголи «Лента.ру». Она подчеркнула, что существенная часть наемников имеет радикальные ультраправые взгляды. Получение боевого опыта на фронте дает им дополнительную уверенность в свои взглядах, заключила Надеж Абоманголи. Ранее французские СМИ сообщали о задержании в Париже двух вооруженных радикальных активистов, которые вернулись с Украины. Также Следственный комитет России принял решение начать расследование против французских наемников, которые расстреляли российских пленных, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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