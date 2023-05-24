Во Франции заявили о новой угрозе из-за Украины

Депутат парламента Франции Абоманголи заявила, что возвращающиеся из Украины наемники опасны для общества

24 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Возвращающиеся из Украины наемники опасны для общества, заявила Надеж Абоманголи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращающиеся во Францию наемники ВСУ представляют опасность для общества, так как в ходе боевых действий ими были получены опыт и уверенность в своих радикальных ультраправых взглядах. С таким заявлением выступила депутат французского парламента Надеж Абоманголи. «Французские наемники, которые воюют в составе ВСУ, представляют угрозу внутренней безопасности Франции, после своего возвращения на родину», — передает слова Абоманголи «Лента.ру». Она подчеркнула, что существенная часть наемников имеет радикальные ультраправые взгляды. Получение боевого опыта на фронте дает им дополнительную уверенность в свои взглядах, заключила Надеж Абоманголи. Ранее французские СМИ сообщали о задержании в Париже двух вооруженных радикальных активистов, которые вернулись с Украины. Также Следственный комитет России принял решение начать расследование против французских наемников, которые расстреляли российских пленных, передает Life .

Возвращающиеся во Францию наемники ВСУ представляют опасность для общества, так как в ходе боевых действий ими были получены опыт и уверенность в своих радикальных ультраправых взглядах. С таким заявлением выступила депутат французского парламента Надеж Абоманголи. «Французские наемники, которые воюют в составе ВСУ, представляют угрозу внутренней безопасности Франции, после своего возвращения на родину», — передает слова Абоманголи «Лента.ру». Она подчеркнула, что существенная часть наемников имеет радикальные ультраправые взгляды. Получение боевого опыта на фронте дает им дополнительную уверенность в свои взглядах, заключила Надеж Абоманголи. Ранее французские СМИ сообщали о задержании в Париже двух вооруженных радикальных активистов, которые вернулись с Украины. Также Следственный комитет России принял решение начать расследование против французских наемников, которые расстреляли российских пленных, передает Life.